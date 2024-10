-Dva mosta se već grade,a krajem prošle nedelje je potpisan ugovor između naše države i kineske kompanije "Šandong haj spid". Mislim da je to prvi put da se gradi takav most preko reke Dunav. To će potpuno promeniti izgled Novog Sada. Most kreće da se radi u aprilu sledeće godine, kineska kompanija krenula je njegovo projektovanje. To su važne stvari za državu i grad. Sva tri mosta finansira Republika Srbija, tu moram da se zahvalim i predsedniku Aleksandru Vučiću, Vladi i sada premijeru Milošu Vučeviću, koji je tada započeo te projekte kao gradonačelnik. Težimo ka modernijem gradu i da postane polu milionski u budućnosti.