Maloletni K. K. koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" svedočio je u Specijalnom sudu u Beogradu. On je prvi put napustio psihijatrijsku kliniku u kojoj se nalazi u poslednjih godinu i po dana od zločina. Roditelji ubijene dece su pripremili 250 pitanja, odgovori na njih su izostali. Dečak je imao pravnu mogućnost i da odbije svedočenje, ali je prihvatio i za zločin je optužio svoje roditelje. Ovo su njegove reči: “Osećao sam se odbačenim od strane dece. Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje je uticalo da uradim to što sam uradio. Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio”, rekao je maloletni ubica.