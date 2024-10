- Putnici su odlično prihvatili online način kupovine i sigurni smo da će u budućnosti on postati dominantan, što je sasvim razumljivo s obzirom na niz pogodnosti koji ima kako za putnike tako i za nas koji te karte prodajemo. Naravno, postoje i oni putnici koji više vole da kupovinu obave na šalteru ili na nekom od automata ovde na stanici i to je sasvim razumljivo, zato i imamo više opcija kako bi svakom korisniku naših usluga obezbedili najbolje i najugodnije iskustvo - kažu iz BAS-a.

Verovatno najveće prednosti online kupovine karata su brzina i praktičnost. Online sistemi su dostupni 24/7, što vam omogućava da obavite kupovinu u bilo koje doba dana ili noć bez obzira na to gde se nalazite. Dakle, nema potrebe da dolazite do stanice samo da biste kupili kartu, a izbegavate i čekanje u redovima ispred šaltera što štedi dragoceno vreme. Na šalteru takođe možete kupiti kartu u bilo koje vreme, ali to zahteva dolazak na stanicu, što može biti dodatni napor, posebno za one koji ne žive u blizini ili su u žurbi.