Upravo tu, na vaš piknik, kao neizostavan gost dolazi i HONOR Magic V3, idealan za one koji vole da budu u pokretu, a opet povezani sa svetom. Njegov sklopivi dizajn lako se transformiše u mini tablet, donoseći vam ekran od 7,92 inča, savršen za kratki predah uz seriju ili film. Uživanje u omiljenom sadržaju pod vedrim nebom, dok OLED ekran oživljava boje jeseni. Izuzetno oštar prikaz i bogate boje pretvaraju svako gledanje u pravo malo bioskopsko iskustvo.



I dok uživate u jesenjim bojama, vrhunska kamera ovog uređaja beleži svaki detalj u punom sjaju. Od toplih zlatnih tonova do najfinijih detalja vaše piknik trpeze, svaki trenutak biće sačuvan u neverovatnoj rezoluciji, spreman za deljenje sa drugima.

HONOR Magic V3 je stvoren za one koji vole da uživaju, bilo da je to hvatanje savršenog kadra, prelistavanje omiljenih aplikacija ili jednostavno opuštanje uz prirodu. Sa njim, svaki trenutak postaje magija.