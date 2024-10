• Uvek sam srećan i zadovoljan kada vidim ovako velike, uspešne društveno odgovorne firme kao što je ALTA banka, koja se brine za zajednicu, što je i misija bolnice. Kao lekar i kao čovek, osećam to kad se rodi dete; to je ikona Božja, a darivanje je božanska stvar. Zaista me to, kao čoveka, raduje, da se ukaže pažnja našim majkama, kao jedan podsticaj da se deca rađaju i da žene znaju da imaju punu podršku - ističe dr Dželebdžić.