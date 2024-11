Donald Tramp je napravio pravo političko čudo. Možda su samo kladionice ostale usamljene u opštem iznenađenju i šoku. Bivši i novi predsednik je osvojio, za sada, 292 elektorska glasa, više od 71 milion apsolutnih glasova, njegovi republikanci su osvojili Senat, a on je sebi obezbedio političko vaskrsnuće – za četiri godine je od poraženog kanidata za drugi mandat, prošao sudske presude zbog napada na Kapitol, milionske kazne, razne afere sa pravnim epilogom, dva atentata. Povratak u Belu kuću je bilo gotovo nezamisliv, iako je u apsolutnom samopozdanju on sam u to bio uveren. A onda – čuvenog prvog utorka u novembru desilo se najmanje očekivano – ne tesna pobeda, već potpuni trijumf Donalda Trampa! U Usijanju pitamo: Kako će se tlo sveta pomerati posle političkog zemljotresa u Sjedinjenim Američkim Državama?