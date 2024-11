Presecanjem vrpce i uručivanjem zahvalnice Grada Subotice vlasnici kompanije „MD Inženjering” Jasmini Pervanić, za izuzetan doprinos razvoju Subotice i Palića i unapređenju privrednog ambijenta, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, sinoć je svečano otvorio moderan, novoizgrađeni tržni centar „SUper Shop“ u naselju Prozivka u Subotici. On je tom prilikom naglasio da je ovaj savremeni tržni centar još jedna u nizu uspešno realizovanih investicija kompanije “MD Inžinjering”.

„Ovo je prelep objekat izgrađen u, kako volim za Prozivku da kažem, srpskom Mančesteru. Ovde su dobre investicije i dobra su ulaganja, što je veoma važno ali je najvažnije da naši građani osete poboljšanje kvaliteta života, jer nam je građanin uvek u fokusu i on je taj koji mora da bude zadovoljan sa onim što se izgradi i sa onim što se pruža”, naglasio je Stevan Bakić.

On je ovom prilikom rekao da je protiv sterotipa da se o investicijama što manje priča, jer kako je rekao smatra da građani Subotice moraju da znaju ko su investitori, koliko ulažu i u šta ulažu.

„MD Inženjering” je kompanija koja je formirana 2006. godine, a 2008. godine je, kako je naveo Stevan Bakić, posle dugoga stagniranja razvoja Palića bila pokretač razvoja turizma i gradnje i do ovog momenta je na Paliću izgradila četiri grandiozna turistička objekta među kojima prednjače Hotel „Palić Resort“ i „Vila Palić“.



„Izgradili su preko 30.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora, a za 2022. godinu kompanija „МD Inženjering” je u registru od preko 15.000 malih privrednika, na listi od 99 uspešnih malih kompanija, zauzela 20. mesto, po količini obavljenog posla i po uredno isplaćenim porezima prema državi Srbiji iz kojih se država Srbija razvija, grade se putevi, bolnice, mostovi, brze pruge, znači to je ogroman doprinos kompanije „MD inženjering“. Velika je to stvar i to Subotičani treba da znaju”, naglasio je Stevan Bakić.