Huawei Technologies je u okviru evropske turneje i u Srbiji predstavio inovacije i rešenja koja koriste 5G i sledeću 5.5G tehnologiju. U prepoznatljivom Huawei kamionu kompanija je prikazala mrežna rešenja bazirana na 5.5G tehnologiji koja se već testiraju širom sveta, kao i uređaje koji je koriste. U Beogradu je prvi put demonstrirana tehnologija koja karakteriše novu eru mobilnog širokopojasnog pristupa sa brzinama do 10 gigabita. Očekuje se da će do 2025. godine, kroz različite mobilne i IoT mreže, biti povezano više od 30 milijardi uređaja i da će komunikacija među njima biti do čak 10 puta brža!