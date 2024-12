Ključne poruke samita odnosile su se na ciljeve zemalja Zapadnog Balkana da ispune sve uslove za pridruživanje do 2030. godine, na važnost kolektivnog pristupa, kao i na to da je plan rasta za Zapadni Balkan jedna od strategija za brži napredak svih zemalja. Marta Kos je u svom prvom govoru kao komesarka za proširenje Evropske unije istakla da je vreme da Evropa ponovo bude ujedinjena, naglašavajući da su u procesima proširenja nestajale granice koje su delile Evropu, te da bi to trebalo da se nastavi i danas, čime se uklanjaju istorijske tenzije i zemlje ujedinjuju u zajedničkim vrednostima, kao što su mir, sloboda i napredak. Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, naglasila je važnost toga da Zapadni Balkan kao celina uđe u Evropsku uniju.



- Mislim da je ovo veoma važna poruka. Moraćete to da uradite na osnovu zasluga, ali moraćete da prođete i geopolitički test - rekao je on i dodao da postoji termin za to, a to su klauzule za uravnoteženje.