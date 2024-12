Jedan od najmnogobrojnijih naroda na svetu, bez sopstvene države ikada, su Kurdi.

Između 30 i 40 miliona Kurda ima širom planete. Najveća koncentracija ih je u Turskoj, oko 15-20 miliona, u Iranu oko 8-10 miliona, Iraku od 6 do 8 miliona, u Siriji oko dva miliona, a ima ih i u Evropi. Vekovima su bili deo različitih carstava, od Persijskog do Seldžučkog, živeli su u plemenskim zajednicama i večno sanjali o svojoj državi. Nakon raspada Osmanlijskog carstva, Versajski ugovor je predviđao stvaranje nezavisnog Kurdistana, ali je to ubrzo poništeno, a san je ostao nedosanjan i do danas.

I tako decenijama Kurdi trpe represiju u Turskoj, u Iranu takođe, u Iraku je Sadam Husein sprovodio genocidne kampanje protiv Kurda, a u Siriji su preživljavali građanski rat. Danas, posle svrgavanja sa vlasti Bašara al Asada, situacija je možda i najneizvesnija.