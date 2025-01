U narednom periodu EPS će „ozeleniti" svoj portfolio i planirane su investicije za korišćenje potencijala obnovljivih izvora energije kako bi povećao udeo proizvodnje iz HE i OIE. Cilj je da energetski sektor do 2030. godine 45 odsto energije dobija iz OIE. EPS nastavl?a i sa revitalizacijama, a u 2025. biće završena reverzibilne HE „Bajina Bašta", a u pripremi su i revitalizacije „Vlasinskih", „Bistrice", HE „Potpeć", kao i „Đerdapa 2". Revitalizacija hidroelektrana, osim višedecenijske pouzdanosti, donosi i veću snagu agregata i veću proizvodnju. Svaki proizvedeni zeleni megavat-sat je višestruko koristan ne samo za EPS, već za celokupno društvo, građane i privredu Srbije.