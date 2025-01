Slušaj vest

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić održao je danas, u Medija-centru u Gradskoj kući, konferenciju za novinare na kojoj je objasnio i precizirao njegovo obraćanje na nedavno održanom 15. „Banijskom prelu“ gde je, između ostalog, izjavio da „ustaše neće rušiti našu Srbiju“. Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, istakao da to mora da pojasni, jer su ga, nažalost, „neki pogrešno razumeli“, da ge neki „prevode kako oni žele“, a neki i „konstruišu“ da je određene grupacije, konkretno studente, nazvao ustašama, što je, kako je podvukao, laž.

„Taj izraz se odnosio na pojedinačne slučajeve. Ja sam za gradonačelnika, u prvom mandatu, imenovan 21. avgusta 2020. godine, a moja prva akcija na terenu bila je 6. septembra 2020. godine, u Mesnoj zajednici ’Mala Bosna’, gde sam prisustvovao proštenju koje se tradicionalno održava početkom septembra, kod ’Gabrićevog križa’. Monsinjor Andrija Anišić tada je rekao da je za dvadeset i šest godina održavanja mise na Hrvatskom Majuru ovo prvi put da je na njoj prisutan gradonačelnik Subotice. E, ja sam isti taj Bakić koji jednako gleda na sve građane Subotice. I svi moji saradnici, i najbliži, i oni dalji, kao i svi ljudi koji me poznaju znaju da sam uvek govorio: ’Ko poštuje državu Srbiju i srpski narod volim ga ko rođenog brata, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost’“, istakao je Bakić.

Uz konstataciju da ima i veliki broj prijatelja Hrvata, on je naglasio da „nijedan častan Hrvat ne ruši Srbiju i ne napada srpski narod“ i dodao da ih, hvala Bogu, ima u velikom broju.

„A, kada vam neko kaže da će od objekata Srpske pravoslavne crkve da napravi noćne barove i diskoteke, da su prošla vremena o pričanju o autonomiji Vojvodine i da treba da se priča o državnosti Vojvodine, kao Dinko Gruhonjić; kada vam neko poruči ’ko ne sluša pesmu, slušaće Oluju’, kao Mila Pajić, čiji saradnici na Svetosavsku akademiju u Matici srpskoj, u Novom Sadu, upadnu na onakav način. To ni okupatori nisu radili. Matica srpska je, posle Srpske pravoslavne crkve i Srpske akademije nauka i umetnosti, treća institucija po značaju za srpski narod. I još niz gluposti što su uradili. Kako to da nazovete, pogotovo kao pripadnik srpskog naroda, kao što sam ja“, zapitao se gradonačelnik Bakić.

Dodao je da su „ludačka obraćanja profesora sociologije Jova Bakića – za ludnicu“.

„Na onakav način govoriti o patrijarhu, o Svetom Savi, da ne pričam o načinu na koji govori o predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Kako se to zove? Da li ja treba da se njima izvinjavam?“, rekao je gradonačelnik Bakić.

Naveo je da su se oglasili i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov i predsednica Hrvatskog nacionalnog veća, Jasna Vojnić, povodom navodnog govora mržnje, a da ga, prethodno, nisu nazvali telefonom.

„Jasna je, doduše, poslala neki znak pitanja. A ja sada njih pitam da mi zvanično odgovore na sve ovo što sam upravo rekao. Da li njihovo neoglašavanje znači da su saglasni i da podržavaju ove događaje koje sam naveo? Što se tu nisu oglasili ni jedanput, niti osudili govor mržnje, niti bilo koji ispad? Pogotovo ministar Žigmanov koji bi po svojoj funkciji tim povodom trebalo da se oglasi. Ili me je on možda pobrkao sa ovim profesorom Jovom Bakićem, pa je mislio njemu da se obrati, a obratio se meni. Možda je permutovao. Na svu sreću, odmah da se ogradim, taj Jovo Bakić nije mi nikakav rođak. I onda se mi iščuđavamo što su nam pojedini mladi u nekim stvarima ekstremni, a s obzirom na to kakvi su im pojedini profesori dobro su i normalni“, naglasio je Bakić.

On je kazao da mu se studenti obraćaju za pomoć i da je to njihovo pismo, zavedeno 21. januara 2025. godine, dobio i dekan Ekonomskog fakulteta.

„Institucija Ekonomskog fakulteta, nekada svetle prošlosti, je unižena. To je katastrofa. Da ne pričam, to su mi studenti rekli, o istorijskom minimumu upisanih. A najore od svega je ona politička tribina na Ekonomskom fakultetu, to nikada u istoriji nije bilo. I govornici – ono je ponižavajuće za srpski nacionalni korpus u ovom gradu – da govori neko ko je oslobodio gnjilansku grupu koja je klala, silovala i ubijala Srbe na Kosovu i Metohiji. On treba da priča o moralu i slobodi u Srbiji. Tu niko ne vodi računa o nekim potezima šta rade, i kako rade“, istakao je Bakić

Kada je reč o šetnji po Subotici, kazao ja da mu samo jedno nije jasno: da li je zaslužio da se pod njegovim prozorom dva petka govori – „Bakiće ubico“ i „Bakiću lopove“.

„Ovde posebno moram da se zahvalim bivšem gradonačelniku Subotice Modestu Duliću i njegovoj porodici. Ja sam baš zaslužio od Dulića da mi to pevaju. A kada su ga rušili ono veče, podsetiću Modesta, i Bakić je bio uz njega, kao retko ko. A pomogao sam im i kada je trebalo da se nešto pomogne oko porodice, izašao sam im u susret. I evo izvinjam se javno porodici Modesta Dulića u ime Grada Subotice i lično ime – što loše žive. I sad šeta zajedno sa onim što ga je rušio i što mu je podneo dve krivične prijave: za popijenu reprezentaciju i za razduženi polovni računar“, rekao je Bakić.

On je podsetio javnost da je na izborima održanim 2. juna 2024. godine lista „Aleksandar Vućić – Subotica sutra“ od važećih glasačkih listića dobila 51,29 odsto i dodao da „ne postoji nikakav problem da se izmerimo kad god“.

„I ovom prilikom zahvaliću se mojim Subotičanima što ne dozvoljavaju da budu izmanipulisani. I što se odlično drže. Hvala svakom đaku koji je ušao u učionicu, svakom učitelju i nastavniku koji drži čas, svakom direktoru koji izdržava strašan pritisak, pretnje i šta im se poručuje. Veliko hvala i za zaposlene u Narodnom pozorištu Subotica. Kakve oni uvrede trpe od kolega iz Beograda i Novog Sada“, istakao je Bakić, i dodao da su njemu, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovom sinu Danilu u nedelju, 26. januara, na mejl Medija-centa Grada Subotice, stigle pretnje i uvrede i da su taj predmet uzele da rade nadležne službe iz Beograda.

On je, na kraju obraćanja, poručio da dok bude gradonačelnik Subotice „nikada neće dozvoliti ponižavanje Srbije i srpskog naroda“.

„I neću nikome da se dodvoravam. I sve što radim, radim iz srca i duše“, podvukao je gradonačelnik Bakić.

Upitan od strane novinara da li bi se, ukoliko neko inicira susret sa Tomislavom Žigmanovom i Jasnom Vojnić sastao sa njima, da li u svom kabinetu ili kod njih, da relaksira stvari na način kako to upravo čini, gradonačelnik Stevan Bakić je odgovorio: uvek.