Ostavkom premijera, prestaje i mandat cele vlade koja će, do izbora nove, obavljati tehničke dužnosti. Onog trenutka kada Skupština Srbije potvrdio premijerovu ostavku, počinje da teče rok od 30 dana da se izabere nova Vlada.Ukoliko se to ne desi, posle isteka roka od 30 dana predsednik države mora da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše vanredne izbore. Izbori moraju da se održe u roku od 45 do 60 dana. Dakle, vanredni izbori mogli da se održe već početkom marta.