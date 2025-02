„Potpisivanjem ovog ugovora dobili smo visokog profesionalca, koji je nedostajao JP ’Subotica-trans’, čoveka koji zna šta treba da radi i po pitanju marketinga, i po pitanju prevoznih sredstava i po pitanju svega. Ono što me posebno raduje jeste da je Dejan dobar i porodičan čovek koji će voditi računa kako o firmi, tako i o zaposlenima. Činjenica je da mora da se radi, što i treba, da posao mora da se obavlja profesionalno i da će radnici za to biti adekvatno nagrađeni, što do sada, nažalost, nije bio slučaj. I treća stvar je da - nema više nikakvih dogovora, kompromisa i tako dalje, jednog od faktora koji je, nažalost, upropastio JP ’Subotica-trans’. I to je ono za šta se i ja zalažem, a to je – rad, red i disciplina“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.