U Prištini je to shvaćeno kao direktna najava gašenje američkog vojnog kampa Bondstil. Kako se ove najave mogu dočekati u Evropi? Vlada li panika u Prištini? Da li se uloga EU minimalizuje u novom geopolitičkom prekomponovanju snaga - naročito posle sastanka u Rijadu i pregovora Rusije i Amerike o prekidu rata u Ukrajini, ali bez predstavnika Ukrajine? Najave su da će do kraja meseca doći do susreta decenije koji može promeniti tok istorije - Vladimir Putin i Donald Tramp. Da li su spremni za to? Da li je spreman svet za to? Da li je spremna Ukrajina, koja je skrajnuta kao da se ne radi o njenoj sudbini? Zašto nije uključena EU? Ima li Zelenski ikakvu moć, u ulozi glavno zainteresovane strane za prekid rata ili je samo posmatrač dok drugi odlučuju? Tramp čak ide korak dalje za Zelenskog kaže:"Razočaran sam. Zelenski ima 4 odsto podrške", dok ukrajinski predsednik smelo odgovara:"Tramp je naseo na dezinfomracije!". Kako se može razvijati ova osetljiva situacija?