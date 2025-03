Do ovog vikenda za zvučni top neko možda nikada nije ni čuo, neko je možda nešto o njemu znao, mnogi su znali mnogo, stručnjaci sve. Posle protesta u subotu - dobili smo hiljade onih koji su postali "eksperti" za zvučni top.

Odmah su usledili demantiji zvaničnika, pojašnjenja stručnjaka, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao: "Nismo koristili čak ni pendreke. Zamislite koliko bi to bilo katastrofalno da jeste bio zvučni top. To je laž. Ono što su slikali, bila je puška za antidron, a ne zvučni top," rekao je predsednik. Brigadni general Slavko Rakić istakao je da Vojska Srbije ne poseduje niti koristi zvučni top, a da bi, ukoliko bi bio upotrebljen, njegovo dejstvo bilo nesporno prepoznatljivo. I da, kada se čuje kako zvuči zvučni top i kada se istraže kakve su posledice od njega - upotreba može ostaviti trajna oštećenja sluha, vida, nervne probleme, mučninu i višednevnu vrtoglavicu, masovne povrede, sve navedeno ne bi ostavilo prostora za dileme i preispitivanja. I sama logika da vlast u subotu nije imala interes da dođe do tenzija i nemira, već suprotno, ne ide u prilog tezi da je korišćeno ovo nezakonito sredstvo. Mada, ide u prilog onima koji bi da vlast ruše.