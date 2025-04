“Postavljamo standarde u ovoj vrsti formata. Publika je prepoznala dosadašnji pravac jutarnjeg programa kao svoj izbor, a upravo su gledaoci oni koji postavljaju kriterijume, koje mi iz jutarnjeg programa pratimo i nastojimo da ih ispunimo”, ističe Snežana Petrović, glavna urednica jutarnjeg programa Kurir televizije.

Gostovanja u studiju, uključenje dopisnika sa terena, polemike na goruće teme unose dinamiku u ovaj program, čineći ga jednim od najjačih tržišnih igrača među sličnim formatima.

O trenutnom statusu jutarnjeg programa Kurir televizije među sličnim formatima u Srbiji, Snežana Petrović kaže: “Dobar indikator gledanosti, popularnosti i lojalnosti jutarnjem programu Kurir televizije, jeste činjenica da smo nekada mi tragali za temama. Danas dobar deo njih dolazi do nas, zahvaljujući vernim gledaocima koji se javljaju sa zanimljivim informacijama, pričama i ličnim ispovestima. S obzirom na to da su naši gledaoci navikli da od Kurira uvek dobiju nešto drugačije, priče se jedinstvenim pristupom i "kurirovskim" pečatom, to svakako iziskuje dodatnu energiju, ali i ideju šta još ponuditi, a da nije već viđeno. Ideje su tu, naš tim je, kao i uvek, spreman, a na gledaocima, kojih je sada još više, jer se Kurir sada vidi i na kanalu 9, kablovskog operatera SBB, je da ne menjaju kanal.”