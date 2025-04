Sudbina je, kako mnogi veruju, sila koja određuje život svakog pojedinca i od koje se ne može pobeći, ona je ono što je svakome predodređeno. Verovali u to ili ne, životne priče mnogih ljudi su dosta dinamičnije i neobičnije od ostalih. Upravo takve priče, one koje dosad niste imali prilike da čujete, iznosiće gosti nove emisije „Neispričano“ svake subote od 18.35. Svoju dušu u večerašnjoj emisiji otvariće voditeljki Jeleni Pejović i gledaocima Kurir televizije, podoficir Duško Kolarević, pripadnik Petog bataljona Vojne policije, koja je delovala na Kosmetu tokom sukoba od 1998. do 1999. godine.