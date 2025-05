Pored Arene, posetioci mogu obići i Herkulova vrata, Augustov hram i prelepo uređenu rivu. Za one koji žele da istraže grad iz drugačije perspektive tu su podzemni tuneli Zerostrasse izgrađeni tokom Prvog svetskog rata kao skloništa, a danas otvoreni za posetioce. Ljubitelji prirode mogu se uputiti ka Rtu Kamenjak, zaštićenom parku prirode sa skrivenim plažama i jedinstvenim Safari barom poznatom po svom neobičnom ambijentu.

More je čisto, plaže šljunkovite i lako dostupne – posebno u naseljima Stoja i Verudela sa velikim brojem kampova i apartmana u hladu borova. Na Verudeli se nalazi i popularna Ambrela plaža idealna za porodice sa decom zbog plitke vode i uređene infrastrukture.

Mesto sa razglednica, i to onih najlepših. Šarene kuće koje se spuštaju do mora, uske kamene ulice, umetničke galerije i restorani sa Mišlenovim zvezdicama - idealno za sve one koji traže mir, hedonizam i estetiku. Stari grad je jedan od najlepših na Jadranskoj obali. Njegovom panoramom dominira impozantna crkva svete Eufemije sa koje se pruža pogled na ceo zaliv.