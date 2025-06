"Nisam ono što sam sanjao da ću biti, ali obožavam to što sam postao. Da me neko vrati 20 godina unazad, sve bih uradio isto ponovo". Ovo je samo jedan od nekoliko hiljada citata iz njegovih romana. On je jedan od najčitanijih i najcitiranijih savremenih pisaca u Srbiji, a na društvenim mrežama ga prate desetine hiljada ljudi. Njegov prvi roman "Preko puta – istina" štampan je u preko 125.000 primeraka i promovisan u više od četrdeset gradova širom Srbije, regiona i dijaspore. Svaki roman sadrži autobiografske elemente, jer sam pisac smatra da ono što nisi na svojoj koži osetio, nećeš moći ni da opišeš. Tako je i nastao prvi roman, od 8 različitih pasusa i imena, preko zatvora i rastanka sa najvoljenijima, do borbe za život. Njegovo puno ime i prezime nije poznato, neretko ga je po potrebi menjao, kako ime tako i državu. Ali, njegove inicijale A. T. ste bar jednom podelili na svojim mrežama, ili u mislima.