Postavljati standarde znači imati hrabrosti da ne pratite, već da predvodite, a to je moguće samo ako verujete u ono što radite i imate tim koji deli istu strast i istu viziju. Kod Kurir televizije to je bilo posebno zahtevno i odgovorno, jer je Kurir već tada bio snažan brend, ali je bilo i olakšanje da se na tim tako jakim temeljima sagradi nešto novo. Rezultati pokazuju da smo uradili odličan posao!”

“Kurir televizija danas obeležava pet godina postojanja, ali za nas to nije samo broj – to je pet godina predanog rada, timske energije i poverenja, koje svakodnevno gradimo s našom publikom. Od samog početka vodimo se idejom da sadržaj mora imati smisao, ritam i dušu – da informiše, inspiriše i bude primer. Ovaj posao ne poznaje rutinu – traži stalno usavršavanje, promišljanje i brzo prilagođavanje, ali upravo u tome leži njegova čar. Kao deo WMG sistema, imamo priliku da radimo u okruženju koje podstiče inovaciju i pruža snagu da pomeramo granice. Trudimo se da postavljamo programske standarde – ne samo produkciono već i u porukama koje šaljemo. Kurir televizija je pristojna, porodična televizija koju mogu da gledaju sve generacije. Naš fokus je na sadržaju koji povezuje i uvažava svakog gledaoca. Ulažemo u nove formate, one koji ne samo da će se gledati već i pamtiti. ali i pažljivo biramo igrani program - filmove i serije koje publika rado prati zbog snažnih priča i prepoznatljive emocionalne autentičnosti.

“Pet godina Kurir televizije? Kao da sam juče predstavljao programsku šemu i sav programski sadržaj. U međuvremenu, kreirali smo emisije, ideje, ludosti i emocije koje su ušle ljudima u domove – i u srca. Biti deo ove priče od prvog dana i prvog kadra, koji je tog 28. juna 2000. godine otišao u etar, do danas, za mene je više od posla – to je moj mali televizijski roman. Čak nisam ni slutio da ću se vratiti u studio i pred kamere, i to u formatu kuće "Stars specijal". Ali i to se desilo. I znate šta? Najzabavnije tek dolazi!”