Blokaderi i tzv. zborovi građana izmislili su možda najparadoksalniju stvar do sada “Točak (ne)sreće”. Zavrte točak i izvlače ime pred čiju će kuću otići da protestuju i blokiraju ulicu. I to planiraju svako veče od osam sati. I gotovo da se više i ne zna koje grupacije to rade i s kakvim ciljem. Jedno je očigledno - prvobitni zahtevi su ostali u prošlim mesecima, više se ne pominje istina za nadstrešnicom, iako su danas izneti novi dokazi.