Budući da je prioritete određivala malo drugačije nego što je to danas uobičajeno, rano se ostvarila kao majka, ali to smatra privilegijom, jer sada kao majka dvojice tinejdžera ima širinu da razume sve generacije, stoga su joj sve teme bliske - od politike do "Politikinog zabavnika".

“Dobila sam mogućnost, i želim da je maksimalno iskoristim, da u profesionalnom smislu rastem, a zahvaljujući životnom iskustvu, dostigla sam zrelost koja će mi olakšati da predstavim svaku temu kojom se bavi “Puls Srbije”, na najbolji mogući način. Smatram da novinar mora da bude budan 24 sata, a otkad sam u “porodici” emisije "Puls Srbije", koji na savršen način vodi glavna urednica Slađana Slavković – Jovanović, vidim da i ostale kolege tako funkcionišu, što me posebno raduje, ukazujući mi na to da radim sa surovim profesionalcima. Često u šali volim da istaknem da novinarstvo nije zanimanje, već dijagnoza, a to mogu potvrditi i ljudi iz mog najbližeg okruženja, jer sam onaj tip novinara koji je u stanju da ne spava zbog posla. Ako šalu stavimo na stranu, za mene je novinarstvo stil života i vodim se onom parolom "jednom novinar – uvek novinar". Neke kolege već poznajem od ranije, a oni koje nisam ranije poznavala su me veoma prijateljski dočekali. Mnogi su mi rekli da imam sreću da dolazim u najbolju redakciju i za ovo kratko vreme se ispostavilo da je zaista tako. Prvi utisak je da je Kurir televizija uređen sistem. Oduševio me profesionalni pristup svih ljudi sa kojima sam do sada imala komunikaciju i timski rad koji ruši predrasude da su novinari sujetni ljudi. To je nešto što me raduje, jer volim da delim informacije i da stičem nova znanja”, ističe Milica.