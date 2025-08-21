Slušaj vest

Svi proizvodni kapaciteti „Elektroprivrede Srbije“ rade stabilno, a sistem se uveliko i na vreme sprema za zimsku sezonu. Remonti su počeli po završetku grejne sezone i sve smo pažljivo planirali i radili vodeći računa o sve većim zahtevima potrošnje tokom leta – rekao je Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ u Jutarnjem dnevniku RTS.

On je istakao da su privedeni kraju veliki remonti, a u toku je kapitalni remont bloka A6 i druga faza revitalizacije reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“. Time se stvaraju uslovi da sistem bude potpuno spreman za ovu zimsku sezonu, a sa kompletno obnovljenom RHE „Bajina Bašta“ obezbeđuje se ozbiljna sigurnost našeg elektroenergetskog sistema. Zalihe uglja na deponijama termoelektrana dostižu 1,85 miliona tona, cilj je da se u narednom periodu podignu na dva miliona tona, a uprkos suši rezerve u akumulacijama su na 75 odsto popunjenosti.

Prvi čovek EPS je istakao da kompanija beleži profit treću godinu za redom i da je ključno što je obezbeđena kontinuirana i proizvodna i finansijska stabilnost, te da je deo dobiti preusmeren u investicije.

- EPS ove godine prvi put neće ući u bilo kakvo zaduženje, sve će finansirati iz sopstvenih sredstava, a jedna od velikih investicija je unapređenje rudarskog sektora i izgradnja nekoliko sistema koji treba da stvore uslove za otvaranje kopa „Radljevo“. Nismo se zadužili i nećemo se zadužiti, a iz sopstvenih sredstava finansiramo projekte u proizvodnji uglja – rekao je Živković.

On je naglasio i da je u toku priprema i montaža sistema kako bi se otvorio kop „Radljevo“ u punom kapacitetu.

- Već sada na montažnom placu možemo videti obrise odlagača, bagera i transportnih traka. Očekujemo da te mašine krenu u kopove do kraja godine i da početkom sledeće godine krenu da daju svoj doprinos u proizvodnji otkrivke i uglja – rekao je Živković. - Solarna elektrana „Petka“ je u probnom radu već mesec dana, a u završnoj fazi smo za puštanje u rad vetroelektrane u Kostolcu, snage 66 MW. U narednih mesec dana trebalo bi da se na mreži pojavi i prvi megavat-čas iz ovog vetroparka. Dugoročne investicije poput reverzibilne HE „Bistrica“, projekta 1 GW solara su u fazi pripreme dokumentacije i stvaranja uslova da u srednjoročnom periodu budu i oni na mreži.

Što se tiče izveštaja Međunarodnog monetarnog fonda, Živković je pomenuo i da izveštaj MMF podrazumeva obezbeđenje razvoja prenosne i distributivne mreže i dominantan prihod će ići kompanijama „Elektromreža Srbije“ i „Elektrodistribucija Srbije“, a proizvodna cena kilovat-sata koja se odnosi na EPS ostaje ista.

- EPS je nosilac procesa i formalno će pokrenuti proceduru prema Agenciji za energetiku – rekao je Živković.

Što se tiče digitalizacije usluga prema kupcima, generalni direktor EPS je objasnio da je u protekle dve godine uveden niz novih usluga, kao što su aplikacija, elektronski račun, SAP biling. Cilj je unapređenje poslovanja i odnosa prema potrošaču i, kako je rekao Živković, to ide dobro.