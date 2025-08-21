Srbija je ustala protiv blokada. U 49 gradova juče se okupilo više od 30.000 ljudi koji su imali samo jednu poruku: "Hoćemo normalno da živimo i da se slobodno krećemo."

Isti skup najavljen je za subotu, i to u više od 80 gradova. Šta će se ovim postići? Da li će se blokaderi povući ili mogu postati još agresivniji?