SRBIJA JE USTALA PROTIV BLOKADA: Da li će se blokaderi povući ili nastaviti agresivnije?
Srbija je ustala protiv blokada. U 49 gradova juče se okupilo više od 30.000 ljudi koji su imali samo jednu poruku: "Hoćemo normalno da živimo i da se slobodno krećemo."
Isti skup najavljen je za subotu, i to u više od 80 gradova. Šta će se ovim postići? Da li će se blokaderi povući ili mogu postati još agresivniji?
Gosti Usijanja:
Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije
Vladimir Kokanović, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom
Mihajlo Janjić, politički analitičar
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig