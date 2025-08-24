Slušaj vest

U noći između subote i nedelje više nepoznatih lica uz asistenciju pripadnika tz. kosovske policije prekrečili su murale i grafite u Severnoj Mitrovici koji su imali veze sa srpskim nacionalnim simbolima i istorijskim ličnostima, a između ostalog prekrečen je mural posvećen patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju.

Pored toga, pripadnici tzv. kosovske policije obili su kapiju Tehničke škole u Severnoj Mitrovici gde su se takođe nalazili neki od grafita koji su prekrečeni.

Prekrečen je i grafit koji je bio jedan od simbola grada na Ibru, na kome je pisalo "Jer odavde nema nazad".

Istovremeno, takođe uz asistenciju tzv. kosovske policije, prekrečeni su i grafiti u Zvečanu.

