IMPERIJA ŠOLAKA: Na kojim mehanizmima je izgrađen medijski gigant i kako se pod plaštom demokratije fabrikuje politički pritisak?
O biznisu Dragana Šolaka može se govoriti naširoko — od prodavca VHS kaseta do kablovskog operatora, medijskog giganta, pa čak i vlasnika fudbalskog kluba Sautempton.
Da nije bilo sumnjivih radnji tokom sticanja bogatstva i medijskog uticaja, ovaj razvojni put mogao bi biti inspirativan.
Umesto inspiracije, potrebnija je — istraga.
Posebno nakon poslednjih saznanja i kreiranja afere u vezi sa smenom direktorke Junajted medije, Aleksandre Subotić.
Gosti Usijanja:
Dejan Bulatović, narodni poslanik SNS
prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje
Aleksandar Gajović, novinar i publicista
Uroš Piper, medijski analitičar
