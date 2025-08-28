Slušaj vest

O biznisu Dragana Šolaka može se govoriti naširoko — od prodavca VHS kaseta do kablovskog operatora, medijskog giganta, pa čak i vlasnika fudbalskog kluba Sautempton.

Da nije bilo sumnjivih radnji tokom sticanja bogatstva i medijskog uticaja, ovaj razvojni put mogao bi biti inspirativan.
Umesto inspiracije, potrebnija je — istraga.
Posebno nakon poslednjih saznanja i kreiranja afere u vezi sa smenom direktorke Junajted medije, Aleksandre Subotić.

Gosti Usijanja:

Dejan Bulatović, narodni poslanik SNS

prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje

Aleksandar Gajović, novinar i publicista

Uroš Piper, medijski analitičar