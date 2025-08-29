Slušaj vest

Od 1. decembra očekuje se povećanje penzija. Najstariji građani u Srbiji dobiće povećanje od 12 odsto, čime će prosečna penzija iznositi između 485 i 490 evra. Ovo je saopštio predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da se time ubrzano približavamo dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije, obećane za kraj 2027. godine.

Od 1. septembra stupa na snagu ograničavanje marži trgovačkim lancima, odnosno pojeftinjenje u prodavnicama.

Ekonomske mere u Srbiji su konkretne – ima ih još - od smanjenja cena struje i kamatnih stopa do besplatnog ogreva za najsiromašnije.

Ali, da li će jeftinija potrošačka korpa i najavljeni skupovi građana protiv blokada smiriti društvenu krizu u Srbiji?



Gosti Usijanja:

Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odobra za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku

Milan Antonijević, pravnik

Miroslav Španović, poslanik PUPS u Skupštini Vojvodine i predsednik Odbora za bezbednost (preko vibera)