EKONOMSKE MERE U SRBIJI: Jeftinija potrošačka korpa, veće penzije – da li će ovo poboljšati život građana i smiriti društvenu krizu?
Od 1. decembra očekuje se povećanje penzija. Najstariji građani u Srbiji dobiće povećanje od 12 odsto, čime će prosečna penzija iznositi između 485 i 490 evra. Ovo je saopštio predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da se time ubrzano približavamo dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije, obećane za kraj 2027. godine.
Od 1. septembra stupa na snagu ograničavanje marži trgovačkim lancima, odnosno pojeftinjenje u prodavnicama.
Ekonomske mere u Srbiji su konkretne – ima ih još - od smanjenja cena struje i kamatnih stopa do besplatnog ogreva za najsiromašnije.
Ali, da li će jeftinija potrošačka korpa i najavljeni skupovi građana protiv blokada smiriti društvenu krizu u Srbiji?
Gosti Usijanja:
Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odobra za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku
Milan Antonijević, pravnik
Miroslav Španović, poslanik PUPS u Skupštini Vojvodine i predsednik Odbora za bezbednost (preko vibera)
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig