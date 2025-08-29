Ponosni smo na postignute rezulatate. Dosadašnji program učinio nas je prvima, a ono što sledi, zasigurno će nam dodatno učvrstiti poziciju. Takođe, imponuje činjenica da je Kurir televizija juče bila gledanija i od dve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Izuzetan rezultat u gledanosti postigao je jutarnji program naše televizije, emisija “Redakcija”, koju emitujemo svakog radnog dana u 7.00.