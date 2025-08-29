Vesti
KURIR TELEVIZIJA JE NAJGLEDANIJA KABLOVSKA TELEVIZIJA KOLAŽNOG TIPA
Kurir televizija je, prema podacima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 28. avgusta bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa.
Ponosni smo na postignute rezulatate. Dosadašnji program učinio nas je prvima, a ono što sledi, zasigurno će nam dodatno učvrstiti poziciju. Takođe, imponuje činjenica da je Kurir televizija juče bila gledanija i od dve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Izuzetan rezultat u gledanosti postigao je jutarnji program naše televizije, emisija “Redakcija”, koju emitujemo svakog radnog dana u 7.00.
Hvala na poverenju, draga publiko! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.
Hvala vam!