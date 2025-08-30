Slušaj vest

Košarkaši Srbije i Portugala sinoć su u Rigi odigrali meč drugog kola na prvenstvu Evrope u Letoniji, u okviru grupe A. Povodom tog susreta, Inicijativa WMG fondacije – Eupravo zato organizovala je u neformalnoj atmosferi u bašti svoje poslovne zgrade zajedničko gledanje utakmice, uz prisustvo brojnih zvanica.

Foto: Damir Dervišagić

Foto: Damir Dervišagić

Među gostima bio je i Njegova ekselencija Žoze Rui Velež Karos, ambasador Portugalije u Srbiji, koji je istakao da je Srbija bila favorit, ali da je zbog požrtvovanosti portugalskih igrača meč bio znatno neizvesniji nego što se očekivalo.

Njegova ekselencija Žoze Rui Velež Karos, ambasador Portugalije u Srbiji Foto: Damir Dervišagić

Obraćanje direktorke WMG fondacije, Irene Petrović, pre početka utakmice. Foto: Damir Dervišagić

Pre početka prenosa, prisutne je pozdravila direktorka WMG fondacije, Irena Petrović, dok su timove bodrili i šef Misije Republike Srbije pri EU, Danijel Apostolović, koji trenutno boravi u Beogradu, kao i predstavnici ambasada Finske, Slovačke i Nemačke. Bili su prisutni i gosti iz poslovnog sveta i nevladinog sektora.

Direktorka WMG fondacije, Irena Petrović, šef Misije Republike Srbije pri EU, Danijel Apostolović, Njegova ekselencija Žoze Rui Velež Karos, ambasador Portugalije u Srbiji i Milana Petrović, urednica EUpravo zato. Foto: Damir Dervišagić

"Inicijativa Eupravo zato pokrenuta je pre nešto više od godinu dana sa ciljem da doprinese razumevanju, izgradnji poverenja i jačanju partnerstva između Srbije, Zapadnog Balkana i Evropske unije", rekla je Milana Petrović, glavna urednica sajta EUpravo zato.

"Jedan od najboljih načina da pospešimo to razumevanje je sport. Sport je posebna vrsta diplomatije, naročito reprezentativni, kada kroz borbenost i fair play prenosimo poruke prijateljstva i zajedništva", dodala je ona.

Milana Petrović, urednica EUpravo zato Foto: Damir Dervišagić

Foto: Damir Dervišagić

Foto: Damir Dervišagić

Foto: Damir Dervišagić