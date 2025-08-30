EUpravo zato i ambasada Portugala navijali u Beogradu: Košarka, diplomatija i prijateljstvo (FOTO)
Košarkaši Srbije i Portugala sinoć su u Rigi odigrali meč drugog kola na prvenstvu Evrope u Letoniji, u okviru grupe A. Povodom tog susreta, Inicijativa WMG fondacije – Eupravo zato organizovala je u neformalnoj atmosferi u bašti svoje poslovne zgrade zajedničko gledanje utakmice, uz prisustvo brojnih zvanica.
Među gostima bio je i Njegova ekselencija Žoze Rui Velež Karos, ambasador Portugalije u Srbiji, koji je istakao da je Srbija bila favorit, ali da je zbog požrtvovanosti portugalskih igrača meč bio znatno neizvesniji nego što se očekivalo.
Pre početka prenosa, prisutne je pozdravila direktorka WMG fondacije, Irena Petrović, dok su timove bodrili i šef Misije Republike Srbije pri EU, Danijel Apostolović, koji trenutno boravi u Beogradu, kao i predstavnici ambasada Finske, Slovačke i Nemačke. Bili su prisutni i gosti iz poslovnog sveta i nevladinog sektora.
"Inicijativa Eupravo zato pokrenuta je pre nešto više od godinu dana sa ciljem da doprinese razumevanju, izgradnji poverenja i jačanju partnerstva između Srbije, Zapadnog Balkana i Evropske unije", rekla je Milana Petrović, glavna urednica sajta EUpravo zato.
"Jedan od najboljih načina da pospešimo to razumevanje je sport. Sport je posebna vrsta diplomatije, naročito reprezentativni, kada kroz borbenost i fair play prenosimo poruke prijateljstva i zajedništva", dodala je ona.
WMG fonaciju osnovala je kompanija WMG (Wireless Media Group) sa ciljem da podrži projekte ekonomske, socijalne i ekološke održivosti u Srbiji i regionu, kao i da promoviše samoodrživost i evropske vrednosti kroz razne inicijative i partnerstva.