EKSKLUZIVNO, NE PROPUSTITE: ANA BRNABIĆ I DEJAN VUK STANKOVIĆ OVOG JUTRA U STUDIJU KURIR TELEVIZIJE
Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, emisije “Redakcija”, ovog jutra biće Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete u Vladi Republike Srbije. Brnabić će govoriti o aktuelnim temama i dešavanjima, dok će se ministar Stanković pre svega fokusirati na izazove koje donosi nova školska godina.
Emisiju vodi Sara Parežanin.
Foto: Kurir
