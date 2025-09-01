WMG i u avgustu potvrđuje lidersku poziciju na srpskom tržištu, i to sa 3,429,600 jedinstvenih korisnka iz Srbije, što je čak 52,512 više od drugoplasirane medijske grupacije. Naša prednost u odnosu na trećeplasiranog iznosi preko 105,840 korisnika, prema zvaničnim podacima merenja čitanosti portala u Srbiji (Gemius).

Foto: WMG

Najčitaniji smo i sa ubedljivo najvećim brojem jedinstvenih korisnika i najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 76,07% internet korisnika u Srbiji.

Foto: WMG

Zahvaljujemo se svima koji biraju naše brendove – na čelu sa Kurirom i Mondom, koji se stabilno nalaze među 10 najposećenijih sajtova u zemlji.

Snaga medijskih grupacija

WMG je digitalna medijska kompanija broj 1 u Srbiji po broju jedinstvenih korisnika sa 3.4 miliona jedinstvenih korisnika, dok je 76,07% korisnika interneta u Srbiji provodilo čak 54minutamesečno na naših portalima.

Dominacija u kategorijamaNEWS, SPORT i ŽENA/LIFESTYLE

Ukoliko se posmatraju pojedinačno kategorije sadržaja, WMG je ubedljivi lider u segmentima: news, sport i žena/ lifestyle

* WMG Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport),

Ringier Sport (Sportal),

* WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Wanted, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs)

* WMG News (Kurir (Hronika, Društvo, Planeta, Beograd, Politika, Srbija, Region)

Ringier News (Blic - Vesti (Hronika, Društvo, Svet, Beograd, Politika, Srbija, Vojvodina, Republika Srpska)

Foto: WMG

MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE

Portal Mondo i dalje potvrđuje svoju snagu na tržištu, sa 126.672 jedinstvenih korisnika više u odnosu na šestoplasirani N1. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top pet najposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu.

HVALA NA UKAZANOM POVERENJU!

Pored Kurira, Monda i Espresa, u okviru medijske divizije WMG prisutni su i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Wanted, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija, EUpravo Zato i mnogi drugi.

Zahvaljujemo svima vama koji doprinosite našim uspesima: našim čitaocima i gledaocima, svim našim zaposlenima, klijentima i partnerima.