Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Pekingu. Razgovarali su o očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, energetskoj saradnji i strategiji nezavisne spoljne politike, dok Srbija ostaje jedina evropska zemlja bez sankcija Rusiji.

Razgovori su protekli u prijateljskoj atmosferi, uz jasnu poruku da Rusija ostaje čvrst oslonac Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i prava srpskog naroda, bilo da je reč o Kosovu i Metohiji ili Republici Srpskoj. Posebna pažnja posvećena je stabilnim isporukama gasa, izgradnji gasovoda, proširenju skladišnih kapaciteta i razvoju nuklearnih projekata, čime Srbija gradi sigurnu budućnost.

Šta ovaj susret znači za našu energetsku bezbednost i unutrašnju stabilnost?

Šta ovaj susret znači za pozicioniranje Srbije između velikih sila, Rusije i Zapada, u kontekstu globalnih izazova?

Koji su rizici i potencijali ovakve spoljne politike u narednim godinama?