VUČIĆ I PUTIN U PEKINGU: GARANT ZA GAS I GRANICE
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Pekingu. Razgovarali su o očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, energetskoj saradnji i strategiji nezavisne spoljne politike, dok Srbija ostaje jedina evropska zemlja bez sankcija Rusiji.
Razgovori su protekli u prijateljskoj atmosferi, uz jasnu poruku da Rusija ostaje čvrst oslonac Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i prava srpskog naroda, bilo da je reč o Kosovu i Metohiji ili Republici Srpskoj. Posebna pažnja posvećena je stabilnim isporukama gasa, izgradnji gasovoda, proširenju skladišnih kapaciteta i razvoju nuklearnih projekata, čime Srbija gradi sigurnu budućnost.
Šta ovaj susret znači za našu energetsku bezbednost i unutrašnju stabilnost?
Šta ovaj susret znači za pozicioniranje Srbije između velikih sila, Rusije i Zapada, u kontekstu globalnih izazova?
Koji su rizici i potencijali ovakve spoljne politike u narednim godinama?
gosti "Usijanja":
Dragan Vujičić, novinar Večernjih Novosti
Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku
Nikola Perišić, Centar za društvena istraživanja
urednica i voditeljka: Jelena Pejović