Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Kini povodom vojne parade i obeležavanja 80 godina od pobede u Drugom svetskom ratu. Predsednik je imao priliku da razgovara sa 12 svetskih lidera – između ostalog juče sa Vladimirom Putinom, a sutra, po našem vremenu u šest ujutru, sa predsednikom Si Đinpingom.

Rekao je da će tih pola sata iskoristiti maksimalno kako bi obezbedio ono što je važno za Srbiju: „Trudiću se da izvučemo ekonomsku korist, najveću moguću, a da pokažemo respekt kineskim prijateljima i da nikoga ne uvredimo.“

Pitamo - kakva korist može doći od čeličnih prijatelja i ko to može, i da li uopšte treba, da se uvredi?

Svet pod budnim okom prati vojnu paradu u Pekingu. Šta će videti?

Gosti Usijanja:

Milan Jolović, pukovnik

Aleksandar Cvetković, predsednik SPO

Marko Matić, predsednik Centra za odgovorne medije