Slušaj vest

Srbija je oko 110 puta manja od Narodne Republike Kine po površini i više od 200 puta manja po broju stanovnika. Po uticaju i ekonomiji razlike se ne mogu ni izračunati. Ipak, to Srbiji nije prepreka da stoji rame uz rame sa svetskim silama koje su se okupile u Pekingu.

Predsednik Aleksandar Vučić imao je više važnih sastanaka, a jutros u šest sati po srpskom vremenu razgovarao je sa predsednikom Kine Si Đinpingom. To nije bila samo formalnost, već ogromno uvažavanje od kineskog lidera. Predsednik Si pozvao je predsednika Vučića i srpsku delegaciju u zvaničnu državnu posetu, koja će se dogoditi u narednih šest meseci.

Iz Kine stižu i dobre vesti o investicijama, ulaganju u Srbiju, novim kompanijama, saradnji na polju veštačke inteligencije, vojno-tehničkoj saradnji, energetskim projektima i turizmu. Sve ovo nije slučajno, nije puka birokratija i protokol, već produkt čeličnog prijateljstva koje je i ovaj put ne samo još jednom potvrđeno, već je ušlo u novu fazu.

Gosti Usijanja:

Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko ruskog pokreta

Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost