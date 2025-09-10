NEPAL U PLAMENU, FRANCUSKA BLOKIRANA: Katmandu u totalnom rasulu! U Francuskoj zbog protesta 80.000 policajaca silom uklanja blokadere
Plamen nezadovoljstva zahvatio je Nepal. Ono što je počelo kao zabrana društvenih mreža u ovoj azijskoj zemlji, pretvorilo se u najveću krizu u ovoj državi od ukidanja monarhije. Na ulicama Katmandua više nije samo bunt mladih demonstranata – ovo je postala borba na život i smrt, kako bi se smenio aktuelan režim. Policija je palicama, vodenim topovima, gumenim mecima pokušala da smiri situaciju, ali bezuspešno. Na udaru su palata predsednika, rezidencija premijera, parlament i sve institucije su zapaljene i gore. Zapaljena je kuća bivšeg premijera, a u požaru je izgorela njegova supruga. Trenutni premijer Sharma Oli je podneo ostavku, ali demonstrante to nije smirilo. I među njima ima žrtava, stradala su najmanje 24 demonstranata, trenutno vojska pokušava da uspostavi kontrolu, a izbori nisu raspisani.
I u Evropi, u Francuskoj je dramatično. Pokret "Block Everything" je paralisao najveće gradove, demonstranti su blokirali puteve, palili kontejnere i sukobili se s policijom, zahtevajući odustajanje od planiranih budžetskih rezova, tražeći veća ulaganja u javne usluge, škole i bolnice. Raspoređeno je čak 80.000 policajaca kako bi uklonili blokadere i održali javni red i mir, a samo u Parizu je uhapšeno 300 ljudi uz scene brutalnosti. Koji su razlozi za ove nemire, kakvo je postupanje policije i na šta su huligani spremni?
prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu
Dragan Vujičić, novinar
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig