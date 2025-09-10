Plamen nezadovoljstva zahvatio je Nepal. Ono što je počelo kao zabrana društvenih mreža u ovoj azijskoj zemlji, pretvorilo se u najveću krizu u ovoj državi od ukidanja monarhije. Na ulicama Katmandua više nije samo bunt mladih demonstranata – ovo je postala borba na život i smrt, kako bi se smenio aktuelan režim. Policija je palicama, vodenim topovima, gumenim mecima pokušala da smiri situaciju, ali bezuspešno. Na udaru su palata predsednika, rezidencija premijera, parlament i sve institucije su zapaljene i gore. Zapaljena je kuća bivšeg premijera, a u požaru je izgorela njegova supruga. Trenutni premijer Sharma Oli je podneo ostavku, ali demonstrante to nije smirilo. I među njima ima žrtava, stradala su najmanje 24 demonstranata, trenutno vojska pokušava da uspostavi kontrolu, a izbori nisu raspisani.