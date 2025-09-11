Među mladima je promovisao konzervativne stavove, podržavao je pokret MAGA, bio je glas koji je kritikovao levicu, politike različitosti i inkluzije, smatrajući da su mnogi društveni pokreti i zakoni o građanskim pravima preterano orijentisani protiv belog stanovništva. Jedan metak Čarlija je pogodio u vrat, iskrvario je i iako je hitno prebačen u bolnicu, nije preživeo. Pretpostavlja se da je napadač pucao sa krova zgrade, nedaleko od bine i mesta gde je govorio.

Službe bezbednosti rade na identifikaciji ubice, za sada je dvoje privedeno, ali i pušteno.

Donald Tramp je rekao da je "ubistvo politički atentat, inspirisan radikalnom levicom koja širi mržnju".

Čarli Kirk je bio oženjen i imao je dvoje dece. Koliko je bio uticajan na mrežama pokazuje to da je imao više od 7 miliona pratilaca, a njegove viralne objave je gledalo i više od milijardu ljudi.