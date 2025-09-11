SVIREPI ČIN - UBISTVO AKTIVISTE ČARLIJA KIRKA U AMERICI: Da li je ovaj zločin upalio alarm? Kako stati na put ideologiji da neistomišljenik može biti meta?
U sred bela dana, tokom govora u studentskom kampusu, ubijen je tridesetjednogodišnji Čarli Kirk, poznati američki konzervativni aktivista, influenser i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa.
Među mladima je promovisao konzervativne stavove, podržavao je pokret MAGA, bio je glas koji je kritikovao levicu, politike različitosti i inkluzije, smatrajući da su mnogi društveni pokreti i zakoni o građanskim pravima preterano orijentisani protiv belog stanovništva. Jedan metak Čarlija je pogodio u vrat, iskrvario je i iako je hitno prebačen u bolnicu, nije preživeo. Pretpostavlja se da je napadač pucao sa krova zgrade, nedaleko od bine i mesta gde je govorio.
Službe bezbednosti rade na identifikaciji ubice, za sada je dvoje privedeno, ali i pušteno.
Donald Tramp je rekao da je "ubistvo politički atentat, inspirisan radikalnom levicom koja širi mržnju".
Čarli Kirk je bio oženjen i imao je dvoje dece. Koliko je bio uticajan na mrežama pokazuje to da je imao više od 7 miliona pratilaca, a njegove viralne objave je gledalo i više od milijardu ljudi.
Ovaj svirepi čin je upalio crveni alarm!
Pitamo: kako stati na put ideologiji da neistomišljenik može biti meta?
Koji mogu biti uzroci napada na Kirka?
Kako je zločin izvršen?
Da li će uhapsiti napadača?
Može li ubistvo Kirka da se poveže sa ubistvom dvadesettrogodišnje Ukrajinke Irine Zarutske, koja je pobegla od rata, a koju je 22. avgusta u vozu u Severnoj Karolini, iz čista mira, nožem preklao beskućnik sa kriminalnim dosijeom, naočigled svih putnika? Ovaj zastrašujući zločin je, pre samo nekoliko dana, komentarisao ubijeni Čarli Kirk.
Gosti Usijanja:
Džonatan Mur, ambasador, američki diplomata u penziji i privatni konsultant
Milan Milović, pukovnik MUP-a u penziji i stručnjak za bezbednost lica
Filip Kalmarević, urednik portala Nacija
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig