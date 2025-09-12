Slušaj vest

Političar i diplomata, član stranke G17+ Prvoslav Davinić preminuo je u 87. godini u Beogradu, nakon kraće i teške bolesti, prenose mediji.

Vršio je i funkciju ministra odbrane Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Takođe je imao dugogodišnje iskustvo u radu sa međunarodnim institucijama, uključujući Ujedinjene nacije i Institut za mirovna istraživanja.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1963, magistrirao, a doktorirao 1976. godine na istoj instituciji na temu međunarodnopravnih pitanja vezanih za nuklearno oružje. Godine 1994. je Univerzitet u Pensilvaniji u SAD dodelio mu titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnih odnosa.

