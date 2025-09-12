Slušaj vest

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) oglasio se povodom upada tzv. kosovske policije u civilu u prostorije filijale u Kosovskoj Mitrovici.

Prenosimo saopštenje u celosti:

"Danas u 10.30 časova pripadnici tzv. kosovske policije u civilu upali su u prostorije filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Kosovskoj Mitrovici.

Slikali su sve prostorije, tražili radnicima lične karte, pretresali njihov radni prostor i lične stvari, a zatim zatražili da napuste objekat.

Ovakvim protivpravnim i nasilnim postupanjem Kurtijeve policije u potpunosti je ogoljena antisrpska politika Aljbina Kurtija, koji sada udara i na najosetljive institucije na KiM koje pružaju usluge hiljadama korisnika na KiM.

Kosovska Mitrovica: Upad tzv. kosovske policije u PIO fond i RFZO Foto: Kosovo onlajn printskrin

Napad na filijalu RFZO u Kosovskoj Mitrovici direktno ugrožava dalje pružanje zdravstvenih usluga pacijentima i drugim najosetljivijim društvenim kategorijama, kao i svim našim građanima na KiM.

Naša institucija nikada nije predstavljala pretnju ni za koga, već je uvek bila stub pružanja usluga zdravstvene zaštite.

Ovakvi eskalatorni i jednostrani potezi Privremenih institucija samouprave u Prištini predstavljaju i gaženje Briselskih sporazuma, posebno onih koji se odnose na formiranje Zajednice srpskih opština i delovanja srpskog zdravstvenog sistema.

Naša poruka svim zaposlenima u filijali RFZO u Kosovskoj Mitrovici je će da država Srbija nastaviti da u potpunosti brine i da će RFZO i ubuduće redovno isplaćivati sva primanja zaposlenima kao i do sada, a građanima nastaviti pružanje zdravstvenih usluga", zaključuje se u saopštenju.

