OGLASIO SE RFZO NAKON UPADA TZV. KOSOVSKE POLICIJE: Ovakvim nasilnim postupanjem ogoljena je antisrpska politika Aljbina Kurtija
Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) oglasio se povodom upada tzv. kosovske policije u civilu u prostorije filijale u Kosovskoj Mitrovici.
Prenosimo saopštenje u celosti:
"Danas u 10.30 časova pripadnici tzv. kosovske policije u civilu upali su u prostorije filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Kosovskoj Mitrovici.
Slikali su sve prostorije, tražili radnicima lične karte, pretresali njihov radni prostor i lične stvari, a zatim zatražili da napuste objekat.
Ovakvim protivpravnim i nasilnim postupanjem Kurtijeve policije u potpunosti je ogoljena antisrpska politika Aljbina Kurtija, koji sada udara i na najosetljive institucije na KiM koje pružaju usluge hiljadama korisnika na KiM.
Napad na filijalu RFZO u Kosovskoj Mitrovici direktno ugrožava dalje pružanje zdravstvenih usluga pacijentima i drugim najosetljivijim društvenim kategorijama, kao i svim našim građanima na KiM.
Naša institucija nikada nije predstavljala pretnju ni za koga, već je uvek bila stub pružanja usluga zdravstvene zaštite.
Ovakvi eskalatorni i jednostrani potezi Privremenih institucija samouprave u Prištini predstavljaju i gaženje Briselskih sporazuma, posebno onih koji se odnose na formiranje Zajednice srpskih opština i delovanja srpskog zdravstvenog sistema.
Naša poruka svim zaposlenima u filijali RFZO u Kosovskoj Mitrovici je će da država Srbija nastaviti da u potpunosti brine i da će RFZO i ubuduće redovno isplaćivati sva primanja zaposlenima kao i do sada, a građanima nastaviti pružanje zdravstvenih usluga", zaključuje se u saopštenju.