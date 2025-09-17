Slušaj vest

Deca iz Republike Srpske boravila su u Srbiji povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Petodnevni program obuhvatio je obilazak značajnih istorijskih mesta, svečane programe i susrete sa domaćinima, a završna poseta održana je u Velikoj Plani.

Na kraju svog boravka, deca su uputila snažnu i emotivnu poruku: "Vidimo se ponovo 15. septembra, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Volimo majku Srbiju – živela Srbija, živela Republika Srpska!“

Tokom završnog programa, profesor Vladan Petrov održao je nadahnutu besedu učenicima. Poseban akcenat stavio je na srpsku trobojku - zastavu koja vekovima simbolizuje jedinstvo i slobodu srpskog naroda.

"Zastava nije samo simbol, već sveti amanet. Ona nas podseća na žrtve predaka i na obavezu da ostanemo dostojni njihove borbe", poručio je Petrov.

Zamenik predsednika opštine Velika Plana, Igor Matković, poželeo je dobrodošlicu i istakao:

"Hvala vam što ste ponovo došli u našu opštinu. Drago mi je što vas vidimo u ovako lepom broju. Posebnu zahvalnost upućujem predsedniku Aleksandru Vučiću za sve dobre stvari koje čini za naš narod. Nadam se da će se uslovi unaprediti i da ćemo i mi uskoro biti u prilici da uzvratimo posetu".