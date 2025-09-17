Slušaj vest

Deca iz Republike Srpske boravila su u Srbiji povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Petodnevni program obuhvatio je obilazak značajnih istorijskih mesta, svečane programe i susrete sa domaćinima, a završna poseta održana je u Velikoj Plani.

Na kraju svog boravka, deca su uputila snažnu i emotivnu poruku: "Vidimo se ponovo 15. septembra, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Volimo majku Srbiju – živela Srbija, živela Republika Srpska!“

Tokom završnog programa, profesor Vladan Petrov održao je nadahnutu besedu učenicima. Poseban akcenat stavio je na srpsku trobojku - zastavu koja vekovima simbolizuje jedinstvo i slobodu srpskog naroda.

"Zastava nije samo simbol, već sveti amanet. Ona nas podseća na žrtve predaka i na obavezu da ostanemo dostojni njihove borbe", poručio je Petrov.

Zamenik predsednika opštine Velika Plana, Igor Matković, poželeo je dobrodošlicu i istakao:

Ne propustitePolitikaKULA BEOGRAD ZASIJALA U BOJAMA TROBOJKE Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)
kula beograd zastava srbije.jpg
PolitikaSVEČANA AKADEMIJA Srbija i RS obeležavaju Dan srpskog jedinstva, Vučević: Čeka nas puno izazova na zaštiti Republike Srpske
21211.jpg

"Hvala vam što ste ponovo došli u našu opštinu. Drago mi je što vas vidimo u ovako lepom broju. Posebnu zahvalnost upućujem predsedniku Aleksandru Vučiću za sve dobre stvari koje čini za naš narod. Nadam se da će se uslovi unaprediti i da ćemo i mi uskoro biti u prilici da uzvratimo posetu".

Celokupno obeležavanje ostavilo je snažnu poruku: srpski narod, ma gde živeo, jeste jedan narod. Srbija i Republika Srpska zajedno čuvaju svoju tradiciju i nacionalne simbole, sa verom u budućnost u kojoj će nove generacije nastaviti put jedinstva i bratske ljubavi. 

Ne propustitePolitikaZAJEDNO POD BARJAKOM PREDAKA - ZA BUDUĆNOST SRBIJE Ministarka Stamenkovski iz rodnog mesta solunca Dragutina Matića poručila: Živelo srpsko jedinstvo
mimi.jpg
DruštvoPOD ZASTAVOM JEDINSTVA OKUPILI SMO SE DA JE VISOKO PODIGNEMO: Ministarka Stamenkovski na proslavi Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave
Milica Đurđević Stamenkovski.JPG
DruštvoSVEČANA CENTRALNA PROSLAVA U GADŽINOM HANU Vučević: Lakše je zavesti ljude da ruše nego da vole, danas nam treba mudrost i sloga da državu spasemo! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-09-15 120539.jpg
DruštvoZAŠTO BAŠ DANAS SLAVIMO DAN SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I NACIONALNE ZASTAVE Dan uklesan u istoriju zbog ovog junačkog podviga srpske vojske u Velikom ratu
WhatsApp Image 2025-04-12 at 6.26.33 PM.jpeg