"VOLIMO MAJKU SRBIJU - ŽIVELA SRBIJA I SRPSKA!" Deca iz Republike Srpske završila posetu Srbiji: Vidimo se i dogodine 15. septembra!
Deca iz Republike Srpske boravila su u Srbiji povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Petodnevni program obuhvatio je obilazak značajnih istorijskih mesta, svečane programe i susrete sa domaćinima, a završna poseta održana je u Velikoj Plani.
Na kraju svog boravka, deca su uputila snažnu i emotivnu poruku: "Vidimo se ponovo 15. septembra, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Volimo majku Srbiju – živela Srbija, živela Republika Srpska!“
Tokom završnog programa, profesor Vladan Petrov održao je nadahnutu besedu učenicima. Poseban akcenat stavio je na srpsku trobojku - zastavu koja vekovima simbolizuje jedinstvo i slobodu srpskog naroda.
"Zastava nije samo simbol, već sveti amanet. Ona nas podseća na žrtve predaka i na obavezu da ostanemo dostojni njihove borbe", poručio je Petrov.
Zamenik predsednika opštine Velika Plana, Igor Matković, poželeo je dobrodošlicu i istakao:
"Hvala vam što ste ponovo došli u našu opštinu. Drago mi je što vas vidimo u ovako lepom broju. Posebnu zahvalnost upućujem predsedniku Aleksandru Vučiću za sve dobre stvari koje čini za naš narod. Nadam se da će se uslovi unaprediti i da ćemo i mi uskoro biti u prilici da uzvratimo posetu".
Celokupno obeležavanje ostavilo je snažnu poruku: srpski narod, ma gde živeo, jeste jedan narod. Srbija i Republika Srpska zajedno čuvaju svoju tradiciju i nacionalne simbole, sa verom u budućnost u kojoj će nove generacije nastaviti put jedinstva i bratske ljubavi.