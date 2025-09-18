Onaj ko je bio uveren da policija u Srbiji prema blokaderima primenjuje prekomernu silu, može da pogleda kako policija u Francuskoj primenjuje dozvoljenu silu za razbijanje demonstranata. U Francuskoj besne protesti zbog pokreta „Blokiraj sve“, zbog najavljenih mera štednje koje predviđa vlada, a koji uključuje velike rezove u javnim troškovima.

Skoro milion ljudi je na ulicama širom Francuske, a masa video snimaka pristiže gde se vidi kako policija razbija demonstracije. Uhapšeno je 300 ljudi u jednom danu, povređeno je više od 100 osoba, među kojima i novinar na zadatku. Policija je koristila metode juriša, oklopna vozila, vodene topove, suzavce, pendreke uz najavu „nulte tolerancije“ prema onima koji blokiraju.

Večerašnja priča nam nije o društvno-političkom dešavanju u Francuskoj, već povod za pravaljenje paralele. Kako se tamo razbijaju demonstracije - Kako se u Srbiji tolerišu čak i kada su nasilne? I ovo je izrečeno uz svu svest da Srbija nije Francuska i da se mogu kritikvoati brojne naše institucije, ali i to da se ne može zažmuriti i samo reći „da“, onima koji kritikuju Srbiju da nema demokratiju, slobodu okupjlanja i izražavanja nezadovoljstva.