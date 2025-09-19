Videćemo raketne sisteme za protivvazduhoplovna dejstva, savremeni radari, borbena oklopna vozila "Miloš", "Lazar 3", "hamer", modernizovani tenkovi, modernizovana borbena oklopna vozila pešadije, samohodne top-haubice 155 mm NORA, kao i modernizovani protivavionski sistemi, bespilotne letelice, izviđački i borbeni dronovi. Videćemo kako se od 2014. godine do danas, modernizovala Vojska Srbije. Najveći broj građana će sa ushićenjem gledati prikaz. Dosta zbunjujuć je poziv studenata u blokadi koji najavljuju da će "organizovati skup podške onma koji su na prvoj liniji odbrane naše zemlje", navodeći da "uprkos pokušajima da se Vojska Srbije oslabi i sroza, ona i dalje opstaje kroz svoju brojnost i kroz veru ljudi koji je čine. MI čemo da stojimo uz njih mirno i dostojanstveno". Navodi o slabljenju vojske su više nego neutemeljeni, a navodi o podršci su više nego neobični - naročito ako se setimo dramatičnih događaja u Novom Sadu od agvusta, kada su protestanti hteli da zapale zgradu gde je bilo 300 ljudi, među kojima i predstavnici vojske.