Zamislite leto 2027. godine u Beogradu. Ulice vrve od turista, na svakom koraku se čuju jezici iz svih krajeva sveta – čujete engleski, francuski, arapski, kineski, ali i pesmu tamburaša sa Kalemegdana. Na obali Save, smestili su se futuristički paviljoni kroz koje prolaze reke ljudi, fascinirani inovacijama i bogatstvom kultura.

Dobrodošli na Ekspo 2027 – događaj koji će Srbiju pretvoriti u svetsku pozornicu, ugostiti više od 120 zemalja učesnica i privući oko 4 miliona posetilaca!

Foto: Shutterstock

Više od izložbe – prilika za putovanje kroz Srbiju

Tokom tri meseca Beograd i cela Srbija će biti centar sveta. Ekspo nije samo beogradska priča. Većina posetilaca će poželeti da otkrije i Srbiju van glavnog grada - od manastira Studenice i Žiče, preko Zlatibora i Mokre Gore, do vinskih podruma Sremskih Karlovaca, Vrnjačke i Sokobanje. Biće to trenutak da cela zemlja pokaže svoje lice – autentično, šarmantno i jedinstveno.

Jedno od ključnih načela Ekspa glasi: „Niko od nas nije gost – svi smo domaćini.“ To znači da će Beograđani, ali i Novosađani, Nišlije, Prijepoljci, Subotičani, Kraljevčani ili Čačani imati priliku da pokažu ono po čemu nas svet već prepoznaje – srdačnost i toplinu.

Foto: Shutterstock

Ekspo 2027 je zapravo pozivnica da svet otkrije Srbiju – i da se u nju zaljubi. Zamislite porodicu iz Brazila koja prvi put proba komplet lepinju na Zlatiboru i čuveni leskovački roštilj. Ili mladi par iz Japana koji se upusti u avanturu raftinga Tarom i Drinom. A možda i turistu iz Španije koji slučajno svrati u kafanu u Valjevu i već posle sat vremena peva s domaćinima kao da je tu oduvek.

Upravo u tim trenucima krije se snaga Ekspa – posetioci dolaze zbog Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, a zatim otkrivaju i Srbiju. Tako svako putovanje postaje više od obične posete, pretvara se u doživljaj koji gosti nose sa sobom i o kojem pričaju godinama.

Foto: Shutterstock

Spektakl inovacija – ali i emocija

Ekspo je poznat po spektakularnim paviljonima i inovacijama: od autonomnih vozila i zelenih krovova, preko sistema za reciklažu kišnice, do vizija budućih gradova i zdravog života. Ono što će posetioce najviše dotaći nisu samo tehnološke inovacije, već i susreti sa ljudima. Ekspo će biti mesto gde se savremena dostignuća prepliću sa bogatom kulturom – prostor u kojem za sat vremena možete obići ceo svet. A onda i doživeti ono što Srbiju čini posebnom: sarmu u srpskom paviljonu, zvuk tambura na šetalištu, prvo zajedničko kolo na promenadi ili osmeh bake koja nudi domaće slatko od šljiva.

Foto: Shutterstock

Nasleđe koje ostaje

Ekspo 2027 nije događaj koji se završi i nestane. Beograd će posle njega dobiti nove hale, muzeje, parkove i igrališta, dok će privremeni paviljoni biti pretvoreni u škole, vrtiće i sportske sale širom zemlje.

Nasleđe Ekspa biće višeslojno: novi putevi, železnica i digitalna mreža, poslovna zona i pametni grad u Surčinu, kao i centar za međunarodne manifestacije koji će ojačati turistički potencijal Srbije. Ipak, najvažnije nasleđe ostaće iskustvo, kontakti i poverenje koje naša zemlja gradi sa svetom.

Foto: Shutterstock

Sve što bude izgrađeno imaće trajnu namenu – od muzeja i kulturnih centara do najmodernijeg Beogradskog sajma, koji će omogućiti kandidaturu za najveće međunarodne događaje. Modularni objekti biće iskorišćeni do poslednjeg šrafa.

Ekspo 2027 biće prvi Ekspo sa 100% nasleđem. On će Srbiju učiniti destinacijom o kojoj se priča i u koju se ljudi rado vraćaju. Zato Ekspo nije samo tri meseca spektakla– već prilika da milioni posetilaca ponesu priču o našoj hrani, muzici, prirodi i ljudima. Kada te priče obiđu planetu, turizam u Srbiji više nikada neće biti isti.