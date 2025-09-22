Dok ističe rok za najvažniji sporazum o kontroli oružja, raste strah od nove, nepredvidive trke u nuklearnom naoružanju. Ruski predsednik Vladimir Putin poručuje da bi prekid sporazuma Novi START bio ogromna greška. Nuklearni balans, tvrdi Moskva, ne sme biti poljuljan ali se postavlja pitanje da li Vašington uopšte želi nastavak saradnje. Istovremeno, u srcu Evrope voz koji povezuje Moskvu i Kalinjingrad označen je kao potencijalna iskra sukoba. Bivši litvanski ministar spoljnih poslova upozorava da bi samo jedan incident mogao postati izgovor za vojnu intervenciju. I dok tenzije na Baltiku rastu, nad evropskim nebom pojavljuju se nove optužbe: Estonija i Poljska tvrde da su ruski avioni i dronovi narušili njihov vazdušni prostor. Moskva sve odbacuje kao političku provokaciju i deo šireg plana Zapada da je prikaže kao agresora.