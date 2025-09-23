ZASEDANJE SKUPŠTINE UN: Delegaciju Srbije predvodi predsednik Vučić
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Njujorku na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U centru pažnje njegovih susreta i razgovora su tri ključne teme: status Kosova i Metohije, položaj Republike Srpske i posledice američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije. Vučić će se sutra obratiti svetskoj javnosti, a očekuju ga i razgovori sa najvažnijim međunarodnim zvaničnicima, među kojima i američki državni sekretar Marko Rubio. Lider Srbije se već sastao sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, predsednikom Republike Finske Aleksanderom Štubom, predsednikom Češke Republike Petrom Pavelom, predsednikom Sirijske Arapske Republike Ahmedom al Šarom i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom.
Večeras u "Usijanju" pitamo:
Kakav značaj ima sastanak sa Markom Rubiom i razgovor o tarifama, da li bi rešavanje tog pitanja moglo otvoriti vrata za veće ekonomske i trgovinske mogućnosti?
Da li odlaganje sankcija NIS-u može postati trajno rešenje, ili se nalazimo pred tačkom kad će Srbija biti prisiljena da pronađe alternativne puteve i šta to znači za energetski i ekonomski suverenitet zemlje?
Kakav pritisak dolazi spolja po pitanju Kosova i Republike Srpske, hoće li Srbija uspeti da sačuva svoje interese usred međunarodnih previranja?
GOSTI "Usijanja":
Milovan Božinović, bivši ambasador u Nemačkoj
Branimir Đokić, analitičar
Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku
urednica i voditeljka: Jelena Pejović