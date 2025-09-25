Koncizan. Moćan. Hrabar. Sveobuhvatan. Istorijski. Ovo su bili opisi koji su se mogli pročitati posle govora predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Posle više decenija, biće da se poslednjih godina glas Srbije čuje i ceni, ne samo na jednom političkom polu, već i na istoku i na zapadu. Ako neko na ovo gleda uz skepsu, dovoljno je samo da se nabroje pojedini sastanci, i to samo u poslednjih mesec dana.