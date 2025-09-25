GLAS SRBIJE SE ČUO IZ UN: Diplomatski podvig je da se pozicija naše male zemlje vrednuje i na Istoku i na Zapadu
Koncizan. Moćan. Hrabar. Sveobuhvatan. Istorijski. Ovo su bili opisi koji su se mogli pročitati posle govora predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Posle više decenija, biće da se poslednjih godina glas Srbije čuje i ceni, ne samo na jednom političkom polu, već i na istoku i na zapadu. Ako neko na ovo gleda uz skepsu, dovoljno je samo da se nabroje pojedini sastanci, i to samo u poslednjih mesec dana.
Predsednik se sastao sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom, generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešom, pre toga sa japanskim carem Naruhitom, predsednikom Kine Si Đinpingom, Rusije Vladimirom Putinom, predsednicima Finske, Češke, premijerom Slovačke, austrijskim kancelarom... Poslao je zvaničan poziv preko Stejt departmenta da predsednik Amerike Donald Tramp dođe u posetu Srbiji.
I Srbija jeste mala, gotovo zanemarljivo mala u poređenju sa velikim silama, ali baš zato ovi sastanci, razgovori, direktni susreti sa najvažnijim liderima čine podvig i daju nam šansu. Da li ova multivektorska diplomatska ofanziva donosi rezultate? Kako je predsednik Vučić rebrendirao poziciju i imidž Srbije u svetu? Kakve su nam šanse da predsednik Tramp poseti Beograd?
Gosti Usijanja:
prof. Predrag Marković, istoričar
prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za međunarodnu saradnju
Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig