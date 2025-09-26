Vesti
SANKCIJE NIS-U: Država je učinila sve - Da li će sankcije SAD naftnoj industriji od 1. oktobra zadati udarac srpskoj privredi i potrošačima?
Posle šest odlaganja američkih sankcija NIS-u, došao je trenutak kad su svi manevri potrošeni. Od 1. oktobra one stupaju na snagu.
Naftna industrija Srbije u saopštenju navodi da su obezbeđene dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku. Ali do kada? I šta u narednom periodu? Država je učinila sve, ali da li sada ulazimo u period kada ćemo morati da pretrpimo udarac?
Gosti Usijanja:
Aleksandra Tomić, Odbor za finansije i budžet
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
Dragoljub Kojčić, politički filozof
Viber uključenje:
Nebojša Atanacković, Unija poslodavaca nafte
Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig