Posle šest odlaganja američkih sankcija NIS-u, došao je trenutak kad su svi manevri potrošeni. Od 1. oktobra one stupaju na snagu.

Naftna industrija Srbije u saopštenju navodi da su obezbeđene dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku. Ali do kada? I šta u narednom periodu? Država je učinila sve, ali da li sada ulazimo u period kada ćemo morati da pretrpimo udarac?