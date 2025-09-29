POVRATAK GENERALA: Nebojša Pavković nakon 20 godina u otadžbini
Bolestan i iscrpljen, po sletanju aviona Vlade Srbije na aerodrom Nikola Tesla, general Nebojša Pavković, vojnički i dostojanstveno, ne želeći pomoć prilikom iskrcavanja, kročio je nakon 20 godina na tlo zemlje koju je branio kad je bilo najteže i nosio teret odgovornosti.
General Pavković, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, osuđen u Hagu na 22 godine zatvora zbog događaja na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Njegov povratak izaziva emocije,od ponosa i zahvalnosti za odbranu otadžbine, do podsećanja na godine suđenja i kazne koju je odslužio daleko od svoje zemlje. U organizaciji Heroja sa Košara na preko 200 bilborda širom Srbije osvanuo je natpis "Dobrodošli kući generale"
Da li je proces u Hagu bio pravičan i šta Pavkovićev slučaj govori o tretmanu srpskih generala pred međunarodnim pravosuđem?
Kako istorija treba da pamti ulogu generala Pavkovića i vojske u odbrani zemlje 1999. godine?
Šta njegov povratak znači danas, za srpsko društvo i za generacije koje odrastaju bez sećanja na događaje na Kosmetu?
gosti "Usijanja":
Dragan Palibrk, advokat
dr Vojislav Šešelj, političar i pravnik
Milan Jolović, pukovnik
urednik i voditelj: Jelena Pejović