Bolestan i iscrpljen, po sletanju aviona Vlade Srbije na aerodrom Nikola Tesla, general Nebojša Pavković, vojnički i dostojanstveno, ne želeći pomoć prilikom iskrcavanja, kročio je nakon 20 godina na tlo zemlje koju je branio kad je bilo najteže i nosio teret odgovornosti.

General Pavković, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, osuđen u Hagu na 22 godine zatvora zbog događaja na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Njegov povratak izaziva emocije,od ponosa i zahvalnosti za odbranu otadžbine, do podsećanja na godine suđenja i kazne koju je odslužio daleko od svoje zemlje. U organizaciji Heroja sa Košara na preko 200 bilborda širom Srbije osvanuo je natpis "Dobrodošli kući generale"