Slušaj vest

Dobronamerno, ali vrlo ambiciozno, nastupio je predsednik Amerike Donald Tramp kada je izneo mirovni plan za Gazu, za koji kaže da je najbolji i istorijski predlog.

Sveobuhvatnih 20 tačaka plana mogu se rezimirati u nekoliko ključnih: prekid vatre sa obe strane, povlačenje izraelskih trupa, oslobađanje talaca i uspostavljanje humanitarnog koridora, razoružavanje Hamasa, međunarodni nadzor i upravljanje Gazom kroz apolitični palestinski komitet sastavljen od kvalifikovanih Palestinaca i međunarodnih stručnjaka, uz nadzor novog međunarodnog prelaznog tela – „Odbora za mir“, kojim će predsedavati Donald Tramp, dok će imena drugih članova i šefova država biti naknadno objavljena. Među njima će biti i bivši britanski premijer Toni Bler.

Plan uključuje i ekonomski paket obnove, a istovremeno postavlja temelje za dugoročno političko rešenje kroz palestinsku samoupravu i regionalne bezbednosne garancije.

Ovo su pozdravili premijer Benjamin Netanjahu, evropski lideri i brojne arapske zemlje. Ali ne i Hamas - oni poručuju da je „razoružavanje crvena linija“ i da ne prihvataju takav ultimatum, tvrdeći da je otpor oružjem nužan dok traje okupacija. Još oštrije odgovara Islamski džihad: „Ovo je recept za dizanje regiona u vazduh.“

U Usijanju analiziramo američki plan za Gazu.

Gosti Usijanja:

Boško Jakšić, novinar

dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške odnose

Miodrag Kapor, stručnjak za energetske politike