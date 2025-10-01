WMG i u septembru potvrđuje lidersku poziciju na srpskom tržištu, i to sa 3,431,808 jedinstvenih korisnka iz Srbije, što je čak 45,744 više od drugoplasirane medijske grupacije. Naša prednost u odnosu na trećeplasiranog iznosi preko 143,760 korisnika, prema zvaničnim podacima merenja čitanosti portala u Srbiji (Gemius).

Najčitaniji smo i sa ubedljivo najvećim brojem jedinstvenih korisnika i najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 75,67% internet korisnika u Srbiji.

Zahvaljujemo se svima koji biraju naše brendove – na čelu sa Kurirom i Mondom, koji se stabilno nalaze među 10 najposećenijih sajtova u zemlji.

Snaga medijskih grupacija

WMG je digitalna medijska kompanija broj 1 u Srbiji po broju jedinstvenih korisnika sa 3.4 miliona jedinstvenih korisnika, dok je 75,67% korisnika internetau Srbiji provodilo čak 47 minuta mesečno na naših portalima.

Dominacija u kategorijama NEWS, SPORT i ŽENA/LIFESTYLE

Ukoliko se posmatraju pojedinačno kategorije sadržaja, WMG je ubedljivi lider u segmentima: news, sport i žena/ lifestyle

* WMG Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport),

Ringier Sport (Sportal),

* WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Wanted, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs)

* WMG News (Kurir (Hronika, Društvo, Planeta, Beograd, Politika, Srbija, Region)

Ringier News (Blic - Vesti (Hronika, Društvo, Svet, Beograd, Politika, Srbija, Vojvodina, Republika Srpska)

KURIR STIL: Ženski portal broj 1 u Srbiji

Kada je reč o ženskim portalima Gemiusovi podaci pokazuju da je Kurir Stil pozicioniran kao vodeći sajt u Srbiji. U septembru je Stil imao 15,4 miliona otvorenih strana, odnosno 943,482 više otvorenih strana od drugoplasiranog ženskog sajta. Kurir Stil korisnici otvore 6.49% više strana, što govori u prilog kvalitetu sadržaja portala Kurir Stil. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na portalu Kurir Stil, dobije se neverovatan broj od 43 godine i 160 dana.

KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji

Podaci Gemiusa iz septembra pokazuju da je Kurir Zdravlje i dalje prvi izbor za sve koji traže najnovije informacije o zdravlju, ishrani, vežbanju i mentalnom zdravlju u Srbiji. Kurir Zdravlje beleži 33,36% više poseta u odnosu na konkurenciju, što potvrđuje njegovu superiornost i relevantnost. U septembru su korisnici ovog portala otvorili čak 502,109 stranica više nego korisnici Telegraf eKlinike, dok su se na portal Kurir Zdravlje u proseku zadržali 12 minuta i 44 sekunde. U poređenju sa Telegraf eKlinikom, Kurir Zdravlje na mesečnom nivou ima 84,000 korisnika više što potvrđuje da je ključna destinacija za sve koji žele kvalitetne savete i stručne članke o aktuelnim temama iz zdravstva. Sa sadržajem osmišljenim da zadovolji potrebe kako stručnjaka, tako i onih koji teže unapređenju svog zdravlja, ovaj portal je vaš pouzdani izvor informacija o svim aspektima očuvanja zdravlja.

MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE

Portal Mondo i dalje potvrđuje svoju snagu na tržištu, sa 118,752 jedinstvenih korisnika više u odnosu na šestoplasirani N1. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top pet najposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu.

HVALA NA UKAZANOM POVERENJU!

Pored Kurira, Monda i Espresa, u okviru medijske divizije WMG prisutni su i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija, EUpravo Zato i mnogi drugi.

Zahvaljujemo svima vama koji doprinosite našim uspesima: našim čitaocima i gledaocima, svim našim zaposlenima, klijentima i partnerima.