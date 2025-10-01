POTPUNA DOMINACIJA NA DIGITALU I U SEPTEMBRU! Najviše korisnika iz Srbije prati WMG portale
WMG i u septembru potvrđuje lidersku poziciju na srpskom tržištu, i to sa 3,431,808 jedinstvenih korisnka iz Srbije, što je čak 45,744 više od drugoplasirane medijske grupacije. Naša prednost u odnosu na trećeplasiranog iznosi preko 143,760 korisnika, prema zvaničnim podacima merenja čitanosti portala u Srbiji (Gemius).
Najčitaniji smo i sa ubedljivo najvećim brojem jedinstvenih korisnika i najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 75,67% internet korisnika u Srbiji.
Zahvaljujemo se svima koji biraju naše brendove – na čelu sa Kurirom i Mondom, koji se stabilno nalaze među 10 najposećenijih sajtova u zemlji.
Snaga medijskih grupacija
WMG je digitalna medijska kompanija broj 1 u Srbiji po broju jedinstvenih korisnika sa 3.4 miliona jedinstvenih korisnika, dok je 75,67% korisnika internetau Srbiji provodilo čak 47 minuta mesečno na naših portalima.
Dominacija u kategorijama NEWS, SPORT i ŽENA/LIFESTYLE
Ukoliko se posmatraju pojedinačno kategorije sadržaja, WMG je ubedljivi lider u segmentima: news, sport i žena/ lifestyle
* WMG Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport),
Ringier Sport (Sportal),
* WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Wanted, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs)
* WMG News (Kurir (Hronika, Društvo, Planeta, Beograd, Politika, Srbija, Region)
Ringier News (Blic - Vesti (Hronika, Društvo, Svet, Beograd, Politika, Srbija, Vojvodina, Republika Srpska)
KURIR STIL: Ženski portal broj 1 u Srbiji
Kada je reč o ženskim portalima Gemiusovi podaci pokazuju da je Kurir Stil pozicioniran kao vodeći sajt u Srbiji. U septembru je Stil imao 15,4 miliona otvorenih strana, odnosno 943,482 više otvorenih strana od drugoplasiranog ženskog sajta. Kurir Stil korisnici otvore 6.49% više strana, što govori u prilog kvalitetu sadržaja portala Kurir Stil. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na portalu Kurir Stil, dobije se neverovatan broj od 43 godine i 160 dana.
KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji
Podaci Gemiusa iz septembra pokazuju da je Kurir Zdravlje i dalje prvi izbor za sve koji traže najnovije informacije o zdravlju, ishrani, vežbanju i mentalnom zdravlju u Srbiji. Kurir Zdravlje beleži 33,36% više poseta u odnosu na konkurenciju, što potvrđuje njegovu superiornost i relevantnost. U septembru su korisnici ovog portala otvorili čak 502,109 stranica više nego korisnici Telegraf eKlinike, dok su se na portal Kurir Zdravlje u proseku zadržali 12 minuta i 44 sekunde. U poređenju sa Telegraf eKlinikom, Kurir Zdravlje na mesečnom nivou ima 84,000 korisnika više što potvrđuje da je ključna destinacija za sve koji žele kvalitetne savete i stručne članke o aktuelnim temama iz zdravstva. Sa sadržajem osmišljenim da zadovolji potrebe kako stručnjaka, tako i onih koji teže unapređenju svog zdravlja, ovaj portal je vaš pouzdani izvor informacija o svim aspektima očuvanja zdravlja.
MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE
Portal Mondo i dalje potvrđuje svoju snagu na tržištu, sa 118,752 jedinstvenih korisnika više u odnosu na šestoplasirani N1. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top pet najposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu.
HVALA NA UKAZANOM POVERENJU!
Pored Kurira, Monda i Espresa, u okviru medijske divizije WMG prisutni su i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija, EUpravo Zato i mnogi drugi.
Zahvaljujemo svima vama koji doprinosite našim uspesima: našim čitaocima i gledaocima, svim našim zaposlenima, klijentima i partnerima.
*Istraživanje gemiusAudience prati posećenost srpskih veb-stranica. U istraživanju učestvuje preko 100 srpskih internet sajtova, zbog čega je gemiusAudience postao standard u internet istraživanju i merenju, koji su prihvatile sve relevantne medijske agencije, internet mediji i oglašivači u državama istočne i srednje Evrope. Podaci ovog, zasad jedinog zvaničnog istraživanja posećenosti srpskih veb-stranica su uporedivi i javno dostupni na adresi https://e-public.gemius.com/rs.